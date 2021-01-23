شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاحه .. نقيب الفلاحين يستعرض أهم 10 نقاط عن مشروع الفيروز للإستزراع السمكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين،بمشروع الفيروز للإستزراع السمكى ببورسعيد، الذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم،حيث يعتبر المشروع الأكبر من نوعه فى الشرق الاوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى،ويساهم المشروع العملاق كقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.



وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين ، أن مصر حققت العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ مئات المشروعات القومية ضمن عملية إصلاح اقتصادى، والتى وضعت مصر على بداية الطريق الصحيح، فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حققت خلالها مصر إنجازات هائلة فى كافة المجالات خلال السنوات الماضية،لافتا أن مشروع الفيروز هو الأكبر من نوعه فى الشرق الاوسط، ويساهم في تنفيذ أهداف السياسة العامة للدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة، حيث يهدف إلى تقليل الاستيراد وتصدير فائض الإنتاج من السوق المحلي إلى الأسواق العالمية، لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

وأوضح نقيب الفلاحين فى تصريحات له اليوم،أن مشروعات الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد تشمل 5906 أحواض المزرعة "أ" 3521 حوض استزراع سمكي على مساحة 9500 فدان، والمزرعة "ب" 1810 حوض على مساحة 4898 فدانًا، والمزرعة "ج" 575 حوضًا على مساحة 1592 فدانًا،ويضم المشروع 4000 حوض استزراع سمك بحري ومفرخ لإنتاج 160 مليون زريعة سمكية و500 مليون يرقة جمبري سنويًا، وحضانة لتجهيز 160 مليون إصبعية من الأسماك و300 مليون يرقة جمبري سنويًا، ومصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن علف سنويًا، ومصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك.

كما يضم منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث، ومركز تدريب للعاملين بالمشروع، ومخازن للأعلاف والمعدات والمهام، بمنظومة مراقبة الكترونية.

وأضاف عبدالستار،تستخدم الترعة الرئيسية لتغذية 331 حوض استزراع سمكي بالمياه العذبة، كما يبلغ إجمالي الأطوال للترعة الرئيسية 39.7 كيلومتر، وإجمالي أطوال الترعة الفرعية 200 كيلومتر، كما جرى تجهيز معمل فحص وتحاليل بیطریة على أعلى مستوى، وتجهيزه للحصول على شهادة الأيزو لفحص عينات الري والصرف ومطابقتها للمعايير المسموح بها، وفحص عينات الأسماك للتأكد من سلامتها من الأمراض،وتجري تغذية الأسماك المستزرعة على أعلاف تجاریة مصنعة وذات مواصفات غذائیة وتصنیعیة فائقة الجودة، وتحتوي هذه الأعلاف على نسبة بروتين خام لا تقل عن 42%، ودهون خام لا تقل عن 10%.

كما يجرى متابعة نمو الأسماك المستزرعة بأخذ عينة من الحوض كل أسبوعين، ووزنها وحساب متوسط وزن السمكة الواحدة وتسجل في السجل الخاص بمتابعة أوزان الأسماك لكل حوض، ويراعى أن تؤخذ العينة من أكثر من مكان بالحوض، وتحسب كمیة العلف اللازمة لتغذية الأسماك بالحوض على أساس الوزن الجدید.