شكرا لقرائتكم خبر عن 192 قرية بالمنيا ضمن مشروع تطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستفيد 192 قرية في المنيا من مشروع تطوير الـ1000 قرية، الذي سيتم العمل من خلاله على تطوير مراكز كاملة بالريف والقرى التابعة لها.

وفي هذا الإطار، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن اعمال تطوير القري المستهدفة تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير اكثر من 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير 50 مركز على مستوي محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهم (ابوقرقاص – ملوي- العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لروية مصر 2030.

وأشار المحافظ، إلى أنه ييتم تنفيذ اعمال التطوير الشامل بمحافظة المنيا في 192 قرية بنطاق الـ5 مراكز المحددة على مراحل متتالية، مشيراً ان اعمال التطوير ستشمل تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات منها (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية

ووجه المحافظ رؤساء القرى بالمتابعة الميدانية المستمرة للقري التي سيشملها التطوير في مختلف القطاعات وتوصيل كافة الخدمات والمرافق العامة، مشدداً على توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ اعمال التطوير طبقا للجدول الزمني المحدد.