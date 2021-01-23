شكرا لقرائتكم خبر عن 192 قرية بالمنيا ضمن مشروع تطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستفيد 192 قرية في المنيا من مشروع تطوير الـ1000 قرية، الذي سيتم العمل من خلاله على تطوير مراكز كاملة بالريف والقرى التابعة لها.
وفي هذا الإطار، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن اعمال تطوير القري المستهدفة تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير اكثر من 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير 50 مركز على مستوي محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهم (ابوقرقاص – ملوي- العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لروية مصر 2030.
وأشار المحافظ، إلى أنه ييتم تنفيذ اعمال التطوير الشامل بمحافظة المنيا في 192 قرية بنطاق الـ5 مراكز المحددة على مراحل متتالية، مشيراً ان اعمال التطوير ستشمل تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات منها (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية
ووجه المحافظ رؤساء القرى بالمتابعة الميدانية المستمرة للقري التي سيشملها التطوير في مختلف القطاعات وتوصيل كافة الخدمات والمرافق العامة، مشدداً على توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ اعمال التطوير طبقا للجدول الزمني المحدد.
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