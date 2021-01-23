شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوم تخصصي جديد والموافقة على لائحة الدراسات العليا بـ«تمريض الفيوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إنشاء وتفعيل دبلومة دراسية تخصصية جديدة بجامعة الفيوم وهي (دبلوم التنمية الزراعية المستدامة)، على أن تضم إلى اللائحة الدراسية لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.

كما وافق المجلس على مقترح اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بكلية التمريض جامعة الفيوم.

وصرح شديد بأن تلك الدبلومة التخصصية هي نتاج مشروع بحثي مشترك بين عدد من الجامعات المصرية تمثلت في جامعة الفيوم، وجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة هليوبولس وثلاث جامعات أوربية من ألمانيا والسويد وقبرص.

وأوضح رئيس جامعة الفيوم أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على مقترح اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بكلية التمريض جامعة الفيوم، وأن المجلس قد وافق على بدء الدراسة ببرنامج الماجستير، ودبلوم الدراسات العليا في عدد من التخصصات شملت (تمريض صحة المجتمع، وتمريض النساء والتوليد، وتمريض الباطني الجراحي) وذلك نظرًا لاكتمال الموارد البشرية لهذه التخصصات بالكلية.