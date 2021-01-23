شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 150 مليون دولار.. كامل الوزير: حصلنا على 5 قطارات هدية من «سيمنز» لمصر والسيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع، سرعته 250 كيلو مترًا، ويربط بين العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»،: «رئيس سيمنز أعطى مصر 5 قطارات سريعة بـ 150 مليون دولار، هدية للشعب المصري والرئيس السيسي».

وتابع كامل الوزير: «القطار السريع الكهربائي يكون حوله أسوار، بارتفاع 3 أمتار خرسانية لمنع مرور أي مواطن من أمام السكة».

وأكمل كامل الوزير: «العالم يسير في اتجاه خطوط الجر الكهربائي والقطارات السريعة الكهربائية للحفاظ على البيئة ونقل عدد أكبر من الركاب».

ولفت كامل الوزير إلى أن: «مصر قررت إدخال هذه التكنولوجيا وتم التخطيط وتسريع الإجراءات وطرح مناقصة عالمية، وتقدم 12 تحالفا، وفازت شركة سيمنز بتنفيذ المشروع القطار الكهربائي».