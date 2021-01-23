شكرا لقرائتكم خبر عن أحد محطات الحج للعائلة المقدسة.. محافظ المنيا يتفقد منطقة «جبل الطير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اللمسات النهائية، لأعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة، بمنطقة دير جبل الطير بسمالوط، حيث سيسهم المسار في وضع المنيا، على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وقال المحافظ، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة، بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية، لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.

وخلال جولته باشر المحافظ، جميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة، والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الارشادية وتمهيد الطريق المؤدي للكنيسة الأثرية، بالبازلت وأعمال التشجير.

وأشار المحافظ، أنه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ اعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة، وبشكل يليق بااسم مصر في المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة، ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.