شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم منتخبات كرة اليد في ضيافة الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت منطقة آثار الأهرامات، عدد من منتخبات كرة اليد، المشاركة في النسخة الـ ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتي ٣١ يناير.

وقد حرص أعضاء منتخبات كل من أيسلندا، والجزائر، وأورجواي، لكرة اليد، على زيارة منطقة أهرامات الجيزة، ومشاهدة تمثال أبوالهول، حيث التقطوا العديد من الصور التذكارية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة، وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

تجدر الاشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار، تحرص على الاستفادة من استضافة مصر لهذه البطولة للترويج للمقاصد السياحة المصرية، حيث نظمت العديد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية.

وزار أعضاء منتخبات فرنسا، وسويسرا، واليابان، وألمانيا والكونغو، منطقة الأهرامات، وقد قاموا بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، مما يعد خير دعاية للترويج والتنشيط السياحي للمقاصد المصرية، وأن مصر بلد أمن للسفر، مما يزيد من ثقة السياح الوافدين لها.