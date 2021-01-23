شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تكشف أسباب الأملاح والرطوبة في قصر البارون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد مهندس هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، والمشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، اليوم السبت، بعد تداول صور لـ «قصر البارون» إن حوائط قصر البارون سليمة وآمنة تماما والزيارة مستمرة به، دون توقف، وأن ما يظهر أسفل الأسوار عبارة عن بعض الرطوبة والأملاح، نتيجة قرب هذه الأسوار من الحديقة، التي كانت تروى بالغمر في فترات سابقة، مشيرًا إلى أنه أثناء مشروع ترميم القصر، تم تغيير نظام الري المستخدم بالحديقة واستبداله بنظام الري بالتنقيط، كما تم ابعاد المسطحات المزروعة، بمسافات آمنة للمحافظة على القيمة الفنية للعناصر الموجودة بالأسوار، حتى تمام جفاف التربة ومادة البناء.

وأضاف، أنه بسبب تشبع الطبقات الأرضية بالمياه، ظهرت بعض الأملاح أسفل الأسوار القريبة من الحديقة، ويتم معالجتها أول بأول تباعا حتى انقطاع ظهورها بالطرق الفنية الملائمة.

وأشار مساعد وزير السياحة والأثار، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، فور ظهور الأملاح، ويعمل حاليا فريق العمل من أطقم المهندسين التابعين للوزارة، وشركة المقاولون العرب، على أعمال أزالة الأملاح وتهوية الحوائط.