شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يجتمع بسكرتارية المجمع المقدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم السبت، اجتماعًا مع سكرتارية المجمع المقدس، والسكرتارية الفنية المعاونة، لمناقشة الإعداد لجلسة المجمع المقدس، التي يجري الترتيب لعقدها في شهر مارس المقبل، وأيضًا للتحضير للسيامات الأسقفية الجديدة، وإعداد الميرون المقدس.

وسيتم الاحتفال باليوبيل الذهبي، لنياحة القديس البابا كيرلس السادس، وتذكار السنة الأولى لنياحة شيخ البرية، الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

في سياق متصل، استقبل البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم، الدكتور يوحنا نسيم يوسف، أستاذ القبطيات في جامعات اللاهوت بالسويد، وأستراليا.