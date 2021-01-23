شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بعد التأكد من توافر جرعتين لكل مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة تفاصيل انطلاق حملة تطعيم الأطقم الطبية، قائلاً: "الأطقم الطبية في مصر عددها ضخم لكن الحملة تبدأ غداً لشريحة الأطقم الطبية الموجودة فى خط الدفاع الأول.. وهنبدأ بكرة من مستسشفى أبو خليفة، وكنا نتمنى أن نبدأ من مستشفى النجيلة لكونها أول مستشفى عزل تم إقامتها، لكن نظراً لبعد المسافة وضيق الوقت تقرر البدء بمستشفى العزل بأبو خليفة ثم بقية المستشفيات الرئيسية.

وتابعت الوزارة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ،" ON" قائلاً: "هنبدأ بالأطقم الطبية في خط الدفاع الأول وهم الفئات الأولى ثم بقية الشرائح تباعاً لكن البداية ستكون من العاملين في مستشفيات العزل سواء النجيلة أو أبو خليفة أو 15 مايو أو غيرها من بقية المستشفيات الرئيسية المخصصة للعزل بالإضافة للحميات والصدر".

وكشفت أنه تم بالفعل إعتباراً من اليوم فتح موقع للتجسيل الداخلى للأطقم الطبية المختلفة العاملة من الفئات الأولى بالحصول على اللقاح، مؤكداً أن عملية التسجيل سوف تتولاها إدارات المستشفيات عبر الموقع بغية تلقية اللقاح، مؤكداً أنه حتى اللحظة لم يتم فتح باب التسجيل على الموقع للمواطنين، حيث سيتم فتح باب التسجيل لهم فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية طبقاً لمبدأ الاولوية ".

وأكملت: "لدينا جرعات من لقاحات آخرى ستصل تباعاً لمصر لكن سنبدأ بلقاح "سينوفارم الصيني"، حيث تتوفر منه 50 ألف جرعة أو تزيد قليلاً وهي جرعات وصلت بالفعل لأرض مصر، بما يغطى نحو 25 ألف شخص لكل شخص جرعتين بفاصل ثلاثة أسابيع".

وتابعت: "تعاقدنا مع جرعات مع إسترازينيكا بنحو 20 مليون جرعة ستصل أول شحناته نهاية الاسبوع الجاري، بالإضافة لجرعات من اللقاحين سواء من الاتحاد الدولي للتطعيمات عبر تعاقدتها لتكون متتالية، مشددة أن اللقاحات ستصل على دفعات وسنبدا عملية التطعيم بالفئات الأولى بالرعاية بداية من الأطقم الطبية وفقاً للمتاح من جرعات اللقاحات ومع وصول شحنات آخرى سوف يستكمل تطعيم بقية الفئات سواء الأطقم الطبية بكافة شرائحها ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكداً أن بدأ تطعيم فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يعتمد على حجم التدفق والإتاحة، وأن هذا ليس فقط في مصر لكن في العالم كله، قائلة: ده مش في مصر بس كل الدول مافيش دولة كفت شعبها من اللقاحات حتى تلك الدولة المصنعة للقاحات ليس لديها احتياطى يكفي بقية الشعب لكن مصر كنا ضامنين فكرة الاستدامة لكافة الفئات المختلفة سيتاح وفقاً للتوريد ".

وشددت الوزارة أنه لن يتم بدء تلقيح المواطنين إلا بعد التأكد من توافر جرعتين لكل مواطن من اللقاح، وهذا يتوقف على التوريد والإتاحة.