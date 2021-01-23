شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنه مكافحة كورونا: مفيش داعى للخوف من اللقاح الصينى وهجربه بنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن نهاية أزمة ‎فيروس كورونا هى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، مشيرا إلى أنه سوف يستخدم اللقاح على نفسه على الفور بعد توفره من الدولة.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج 90 دقيقة، والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال على فضائية المحور، إن اللقاح هو الأمل الذى نستطيع من خلاله إنهاء هذا الوباء، مؤكدا أنه دائما ما يكون الشيء الجديد به تخوف، وإن مصر أولوياتها فى اختيار اللقاحات كان ليس وفقا للدولة التى ستقوم بإنتاجه وإنما كان وفقا للتكنولوجيا المستخدمة فى ذلك اللقاح، ولذلك أخترنا اللقاح الصينى.

وأكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على أن أكثر ما نتخذه فى الاعتبار هو مصلحة المصريين وأمانهم، والعودة إلى الحياة الطبيعية المتوقفة منذ انتشار ذلك الفيروس، وشفاء المصابين منه.