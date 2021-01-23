شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: القطار الكهربائى سيحمل الركاب إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إن مصر لديها أكبر مزرعة سمكية فى العالم ومشروعات ضخمة لتنمية بورسعيد ويعاد صياغة منطقة شرق بورسعيد بالكامل بالتحديث والتطوير، مضيفا: أعددنا خطة طموحة لتطوير السكة الحديد بالكامل، مؤكدا على أنه فى شهرأكتوبر المقبل سيكون القطارالكهربائى يعمل ويحمل الركاب من مدينة نصر إلى العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع وزير النقل خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمة الإعلامى أحمد موسى، أن قطاع السكة الحديد 10000 كيلو متر ولم يتم تطويره منذ 80 عاما، مشيرا أنه عندما تولى الوزارة كان بالسكة الحديد 800 قطار نصفهم معطل بالكامل وتم التعاقد على شراء 260 جرار قطار جديد لتحسين الخدمة للركاب، وتعاقدنا على 1300 عربة روسية و6 قطارات إسبانية جديدة ونسعى للوصول لمليون ونصف راكب يوميا بدلا من مليون ومليونى راكب بحلول 2030، مشيرا أن نسبة الاشغال بخطوط الضواحى فوق الـ 200% لذلك نسعى إلى تطويرها.

وواصل نسعى لتطوير الـ10000 كيلو متر الحاليين ونجدد الورش الخاصة بالسكة الحديد ولدينا حوالى 3500 عربة ركال بمختلف أنواعها و8500 عربة بضائع، مشيرا أن العالم يتجة نحو خطوط الجر الكهربائى ونتجة نحو القطارات الكهربائية السريعة .

وتابع: قطار سريع يربط بين العاصمة الإدارية والعين السخنة أصبح مؤكد ومنظومة القطار الكهربائى من المقرر أن تطول 1000 كيلو متر لتربط شرق مصر بالساحل الشمالى بتكلفة 360 مليار دولار والخط الـ460 كيلو تكلفته ستكون 8.2 مليار دولار، مضيفا أن شركة سيمنز الألمانية قدمت أقل سعر وفازت بالمشروع.

وأضاف: حصلنا على 5 قطارات بـ150 مليون دولار هدية من سيمنز للرئيس السيسى والشعب المصرى و15 محطة سيقوم بتنفيذها خمسة عشر شركة و50 شركة تعمل في إنشاء الجسر الترابى، مضيفا أن نسبة مشغوليات قطار الصعيد 120% وخط أكتوبر- أسوان سيسير من جهة غرب النيل مرورا بالفيوم .

وتابع: نربط السخنة بالبحر المتوسط لتكون بمثابة قناة سويس جديدة وشركة سيمنز ستنفذ مشروعات قطارات الركاب والبضائع الجديدة ولدينا إصرار على توطين الصناعة المصرية وتم التعاقد على 160 عربة قلاب .

وأضاف الوزير قائلا بنهاية 2021 سيتم ميكنة 3 خطوط الرئيسية بمنظومة الإشارات الحديثة، مشيرا أنه تم بيع خردة السكة الحديد بـ340 مليون جنيه فى أكبر صفقة.