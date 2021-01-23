شكرا لقرائتكم خبر عن "كنوز مصر".. وثائقى عن مشروعات الاستزراع السمكى والإنتاج الحيوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيلم وثائقى بعنوان " كنوز مصر"، عن المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس السيسى صباح اليوم بمحافظة بورسعيد، في مجال الأمن الغذائى لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة فى العديد من المجالات مثل الأمن الغذائى والإنتاج الحيوانى، فضلا عن مشروعات خاصة بإنتاج الجرانيت والرخام، عبر طريق "الفيديو كونفرنس".

ويوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة فرص التصدير للأسواق العربية والأوروبية، ويضم المشروع أحواضًا للصيد سميت مشروع الفيروز بالإضافة لمنطقة الدبية وأسطولًا للصيد البحرى داخل وخارج المياه الإقليمية.