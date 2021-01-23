شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "لجنة مكافحة كورونا" يكشف سبب اختيار اللقاح الصينى وكيفية التوزيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، سيتم وفقا لخطة واضحة، وأنه لم يصل لجميع المصريين فى وقت واحد، ولكن الأولوية فى توزيعه ستكون للفئات الأكثر عرضة للإصابة وهم الصف الأول من الأطباء وطواقم التمريض التى تتعامل مع المصابين بالفيروس، ثم يأتى بعدهم فى الترتيب كبار السن وهم من هم فوق الـ 70 عاما، والمصابين بأمراض السرطان، ومصابين الكلى.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج 90 دقيقة، والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال على فضائية المحور، إن اللقاح هو الأمل الذى نستطيع من خلاله إنهاء هذا الوباء، مؤكدا أنه دائما ما يكون الشيء الجديد به تخوف، وإن مصر أولوياتها فى اختيار اللقاحات كان ليس وفقا للدولة التى ستقوم بإنتاجه وإنما كان وفقا للتكنولوجيا المستخدمة فى ذلك اللقاح، ولذلك أخترنا اللقاح الصينى.

وأشار الدكتور حسام حسنى، إلى أن الدولة اختارت اللقاح الذى به نسبة فاعلية عالية تصل إلى 86%، وكذلك نسبة الأمان به يجب أن يكون على أعلى مستوى، أي أن الـ 86 % لم يصابوا بالفيروس تماما، وإن الـ 14 % الأخرين أصيبوا بالفيروس ولكن الأعراض التى شعروا بها كانت طفيفة للغاية، وحالاتهم لم تستدعى التدخل بالدواء أو أى شيء سوى تعاملهم بالـ "بارسيتامول".

وأكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على أن أكثر ما نتخذه فى الاعتبار هو مصلحة المصريين وأمانهم، والعودة إلى الحياة الطبيعية المتوقفة منذ انتشار ذلك الفيروس، وشفاء المصابين منه.