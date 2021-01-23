شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: ما حدث فى الفترة الماضية إنجاز وإعجاز.. وجار الربط مع أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم الكهرباء، إن الكهرباء حققت رحلة نجاح نتيجة الدعم من القيادة السياسية والمالية والقوات المسلحة والبترول، ويظهر الإنجاز أننا كنا ننتج في 2014 فقط 24 ألف ميجا وات وكان لدينا عجز 20 %، وفى الفترة الماضية فقط من 2014 دخلنا أكثر من 28 ألف ميجا وات، وأصبح لدينا فائض 25 ألف ميجا وات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت مع الإعلامية رانيا هاشم المذاع على قناة إكسترا نيوز: بالمقاييس العادية محطة واحدة تأخذ من 4 إلى 5 سنوات ونتحول من الشبكة النمطية إلى شبكة ذكية تحقيقا لرؤية الرئيس لتكون مصر محورا لتبادل الطاقة، والخطوط التي كانت موجودة وسنصل إلى 6 آلاف كيلو متر والمحولات التي تم إضافتها 4 مرات من التى كانت موجودة وتم الربط مع السودان وأصبحنا شغالين في الربط مع أوروبا، ما حدث في الفترة الماضية إنجاز وإعجاز.

وأكد أن الوزارة بدأت فى 145 قرية فى 14 محافظة وفى نفس الوقت خطوط الجهد المتوسط داخل الكتلة السكانية خطرة وتم التعدى عليها وكانت وفرت وزارة التخطيط 1.7 مليار جنيه لتحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية والقادم أفضل.