شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مخطط كامل لتطوير 4500 قرية وتكلفتها من الموازنة العامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تتصدى لكل شيء وأن هذا الأمر يجب أن يصل إلى فئات الشعب جميعا، بأننا نعمل فى كل القطاعات وبكل طاقتنا.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته أمام عدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاحات اليوم بمحافظة بورسعيد: "فى مشروع القرى المصرية قدمنا للناس ببساطة تغيير وجه الريف المصرى بشكل متكامل وليس القرى الأكثر احتياجا فقط، ولكن سنحدد عدد من القرى ويتم تعديلها بالكامل"، مشيرا إلى أن التكلفة المالية ستكون مخططة ومدبرة حيث أن قطاع الكهرباء والرى والإسكان والصحة والتعليم أعطوا أرقام فى الموازنة خلال الـ3 سنوات المقبلة لصالح الريف وحددوا مخطط كامل لـ4500 قرية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك فرصة للمصانع وقطاع الصناعة فى مصر لجعل كافة المستلزمات مصرية من مواسير صرف وكابلات كهرباء ومحطات معالجة وكل ما يتعلق بالأشغال تكون مصرية ولا يكون هنالك ضغط على الدولار، ويكون هنالك قوة دفع لتلك الصناعات، مطالبا أهالى الريف مساعداتنا فى تحمل أعمال الحفر وما إلى ذلك من أجل التطوير، مشيرا إلى بدء الحملة للتطعيم ضد كورونا بدأيه بالأطقم الطبية من غدا ثم من يعانون من أمراض مزمنة.