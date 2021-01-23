بدء تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية من مستشفيات النجيلة والعجوزة وأبوخليفة

وقالت وزارة الصحة والسكان إن بدء عمليات التطعيم ستتم من مستشفيات العجوزة بالجيزة ومستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية والنجيلة بمطروح، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الأماكن المخصصة بالتطعيمات وتم حصر الفرق في التطعيمات وتوفير عيادات المتابعة، لافتة إلى أن بين الجرعة الأولى والثانية 21 يوما، وأضافت وزارة الصحة أن الشخص الراغب فى التطعيم سيتوفر له جرعتين مع إمكانية المتابعة الدقيقة والسريعة لكل الحاصلين علي اللقاح .

وأضافت وزارة الصحة: يوجد 40 مستشفي عزل بالجمهورية بين وزارة الصحة والتعليم العالي سيتم تطعيمهم تباعا، مؤكدة أن الجرعات سستصل مصر خلال الفترة المقبلة تباعا، وتابعت: يتم حفظ التطعيمات في نظام تبريد مؤمن وسليم وفي درجة الثلاجة من 2 إلى 8 مئوية .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن جميع الطعوم ستكون متوفرة في المستشفيات الخاصة بالعزل والفرز كما سيتم تطعيم الفئات الأولي بالتطعيم تباعا بعد الانتهاء من تطعيمات الطواقم الطبية .