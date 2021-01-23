شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يُستقبل 26 رحلة جوية قادمة من أوروبا نقلت أكثر من ألفين راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة اليوم السبت عى مدار 24 ساعة 26 رحلة جوية قادمة من عدة وجهات أوروبية، وحسب مصادر بمطار القاهرة فان صالات الوصول بمطار القاهرة بمبانيه المختلفة أستقبل 2099 راكبا على متن 26 رحلة قادمة من موسكو وبروكسل وفرانكفورت وميونخ ولندن وباريس وأمستردام وروما وأثينا وميلانو وفيينا وأسطنبول ومدريد وجنيف.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .