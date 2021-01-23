شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: عامل الوقت مهم لدى الرئيس والفيروز مشروع متكامل وإضافة لإنتاجنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه عائد للتو من افتتاح المشروع الفيروز، وأنه متواجد بديوان الوزارة حاليا وسيكون فى مجلس النواب صباحا.

وشرح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدى بعض المعلومات عن المشروع، كما أكد أن عامل الوقت مهم جدا لدى الرئيس السيسي، متابعا هذا المشروع متكامل وسيكون إضافة كبيرة لإنتاجنا من الثروة السمكية ولابد أن تتكامل المشروعات من المزارع والصيد من المياه الإقليمية، واليوم تم إطلاق المرحلة الأولى 34 مركبا لصيد الأسماك وسنضيف أيضا المصايد من خلال الأقفاص البحرية 9 في البحر الأحمر و12 في البحر المتوسط.

وأكمل: ما نتحدث عنه وهو أحد الأصول التابعة لوزارة الزراعة هو مشروع مريوط ، لدينا مشروعات كبيرة بدأنا نعظم أصولها بالمشاركة مع القطاع الخاص وشاركنا مؤسسات مجتمع مدنى، وتواصلنا مع مجموعة مستثمرين لإنشاء مزرعة سمكية ومشروع أعلاف مقابل حق انتفاع مدتها 20 سنة وهو رقم جيد جدا ونأمل أن يخرج هذا المشروع للنور، كما عرضنا المشروع القومى للبتلو والذى رفع الاكتفاء الذاتي من اللحوم ووصل عدد المستفيدين إلى 19 ألف مستفيد .