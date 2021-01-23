شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة السمكية: الاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد الأضخم بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن مشروع الاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد هو الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وهذا بسبب اهتمام الرئيس السيسي بالثروة السمكية لأنها مصدر من مصادر البروتين الحيوانى .

وأضاف مصيلحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن مشروع الاستزراع السمكى بشرق التفريعة مساحة 30 ألف فدان يحتوى على استزراع سمكي في المياه المالحة وهي مياه البحر المتوسط وهذا يشمل 16 ألف فدان، مؤكدا أن اليوم تم افتتاح المرحلة الأولى وتصل إلى 10 آلاف فدان .

وواصل مصيلحى: من مميزات هذا المشروع أنه يقع على البحر المتوسط وعلى قناه السويس وشبه جزيرة سيناء مؤكدا على أن هذا المشروع سيساعد على التطوير وعلى زيادة الاستثمارات وسيوفر فرص عمل للشباب .