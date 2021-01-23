شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبحث انعقاد جلسة المجمع المقدس ورسامة أساقفة جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، اجتماعًا مع سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة لمناقشة الإعداد لجلسة المجمع المقدس التي يجري الترتيب لعقدها في شهر مارس المقبل، وأيضًا للتحضير للسيامات الأسقفية الجديدة ، كما سيتم الاحتفال باليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كيرلس السادس وتذكار السنة الأولى لنياحة شيخ البرية الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

يذكر أنه فى نوفمبر الماضى، بدأت لجان بالمجمع المقدس استئناف نشاطها، بعد فترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا، واعتمدت بعض اللجان مثل لجنة الأسرة على التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعى الفيس بوك، عبر بث فيديوهات تعليمية وكارتونية لتعليم المرأة كيفية التعامل مع الطفل، فيما بدأت لجان أخرى كلجنة الإيمان والتعليم، بعقد عدة محاضرات للتوعية بالإيمان الأرثوذكسي، وقد ترأس أولى محاضراتها البابا تواضروس الثاني، ولكنها توقفت منذ ديسمبر الماضي بسبب كورونا، وقد أطلقت لجنة المرأة المنبثقة عن لجنة الأسرة مبادرة جديدة موجهة للأمهات والزوجات تحت عنوان "غيري الطريقة"، لتعليمهم كيفية التعامل مع الأطفال في المذاكرة، عبر سلسلة فيديوهات بالرسوم الكرتونية.