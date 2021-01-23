شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: من الوارد التعاقد على قطار سرعته 350 كم فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كامل الوزير، وزير النقل، إن القطار السريع سرعته 250 كيلو متر وهو الذى سيتم تنفيذه في مشروع القطار الكهربائى الرابط بين العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة .

وأضاف كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،:"من الوارد التعاقد على قطار سرعته 350 كيلومتر فى الساعة فى المستقبل".

وتابع كامل الوزير:"العالم يسير فى اتجاه خطوط الجر الكهربائى والقطارات السريعة الكهربائية للحفاظ على البيئة ونقل عدد أكبر من الركاب".

وأكمل الوزير:"دول عربية لديها قطار سريع من عام 2018 وعلى مصر إدخال هذه التكنولوجيا، وتم التخطيط وتسريع الإجراءات وتم طرح مناقصة عالمية وتقدم 12 تحالف وفازت شركة سيمنز بتنفيذ مشروع القطار الكهربائي".

وأضاف كامل الوزير: "نعمل على تطوير الورش الخاصة بالسكك الحديد ونحتاج إلى إنشاء 5 آلاف كم خطوط جديدة بالسكك الحديدية".