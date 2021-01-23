طارق شوقى ينعى وفاة وكيل وزارة التعليم بالقليوبية

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وفاة الدكتور سيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وكتب وزير التعليم عبر صفحته الشخصية: تنعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، ننعى أنفسنا في وفاة: الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنا لله وإنا إليه راجعون. ندعو الله أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفى السياق نعت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والذى توفى ظهر اليوم السبت، وذلك بعد مرحلة طويلة مع الغسيل الكلوى، ومن المقرر ان يتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمدينة دمياط.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تدوينة نعت خلالها الدكتور السيد الفيومى، قائلة: "ننعى ببالغ الحزن والأسي، توفي منذ قليل الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم".