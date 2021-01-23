شكرا لقرائتكم خبر عن مليارات التنمية فى شرايين الاقتصاد المصرى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: مليارات التنمية فى شرايين الاقتصاد المصرى.

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: الرئيس السيسى يفتتح مشروعات قومية جديدة فى بورسعيد.. ويحفز الشركات المصرية: مليارات التنمية فى شرايين الاقتصاد المصرى.. 515 مليار جنيه تكلفة المشروع القومى لتطوير القرى.. 500 مليار استثمارات قطاع الكهرباء.. و700 مليار للمدن الجديدة

العالم ينظر إلينا باندهاش فى إدارة ملف كورونا



أنفقنا 150 مليار جنيه لتطوير التعليم العالى وإنشاء الجامعات التكنولوجية.. بحيرة المنزلة عانت من غياب رقابة الدولة فى السنوات الماضية.. شغالين فى كل حاجة بالتوازى لتطوير بلدنا.. وإنشاء شبكة سكة حديد جديدة تصل لـ2000 كليو متر أنفقنا 150 مليار جنيه لتطوير التعليم العالى وإنشاء الجامعات التكنولوجية.. بحيرة المنزلة عانت من غياب رقابة الدولة فى السنوات الماضية.. شغالين فى كل حاجة بالتوازى لتطوير بلدنا.. وإنشاء شبكة سكة حديد جديدة تصل لـ2000 كليو متر

الزيادة السكانية قضية تحتاج إلى الاهتمام من كل قطاعات الدولة.. رئيس الوزراء: إنجاز التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات بدلا من 15.. ونخطط لاستصلاح 2.5 مليون فدان

البدء فى زراعة 100 ألف فدان بسيناء قبل 30 يونيو المقبل



وزيرة التجارة والصناعة تؤكد حرص مصر على دعم السودان فى تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى.. «جامع» تختتم مباحثاتها مع كبار المسؤولين بالخرطوم.. وتؤكد: هناك فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات إنشاء وإدارة المجمعات الصناعية والمناطق الحرة وزيرة التجارة والصناعة تؤكد حرص مصر على دعم السودان فى تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى.. «جامع» تختتم مباحثاتها مع كبار المسؤولين بالخرطوم.. وتؤكد: هناك فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات إنشاء وإدارة المجمعات الصناعية والمناطق الحرة

«الصحة» تستعد لاستقبال 100 ألف جرعة من لقاح كورونا الصينى.. توفير اللقاح لـ40 مستشفى عزل بالجمهورية.. وبدء حصر الطواقم الطبية بالمنشآت الصحية لتوفير التطعيم



22.6% من المصروفات العامة فى الموازنة للحماية الاجتماعية.. تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية.. و115.1 مليار جنيه للدعم السلعى 22.6% من المصروفات العامة فى الموازنة للحماية الاجتماعية.. تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية.. و115.1 مليار جنيه للدعم السلعى

استعدادات مكثفة بـ«الرى» لموسم السيول.. وحدات طوارئ ثابتة بجوار محطات المياه لمواجهة الأمطار.. والتواصل مع «الكهرباء» لمنع انقطاع التيار عن أى محطة



«التعليم» تمنح الطلاب طرق التفوق فى أول امتحانات للثانوية العامة.. المذاكرة يجب أن تخدم الفهم والتطبيق والتحليل.. وعدم وضع أى أسئلة تحمل لبسا فى الإجابة «التعليم» تمنح الطلاب طرق التفوق فى أول امتحانات للثانوية العامة.. المذاكرة يجب أن تخدم الفهم والتطبيق والتحليل.. وعدم وضع أى أسئلة تحمل لبسا فى الإجابة

الحكومة تنفى إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة لتنفيذ العاصمة الإدارية