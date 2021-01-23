شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: الأساس هو الفكرة العلمية التى أنشأ بها لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الدولة لم تترك لقاحا إلا وتعاقدت عى كميات منه وأن وزيرة الصحة نشيطة وتعمل على مدار الساعة وعقدت اجتماعات مع كل الشركات المنتجة للقاحا، مؤكدا أن كل اللقاحات ستكون موجودة بمصر ولكن النقاش على موعد تواجدها وكمياتها .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة: إن فكرة دولة المنشأ أو صناعة اللقاح لا تعنينا بقدر فكرة تصنيع اللقاحات، ونعلم أن أسماء الشركات، وسنبدأ بحملات للقاح لأنه سيكون طوق النجاة من هذا الفيروس، وأشكر المصريين على وعيهم .

وتابع: الغرامات كانت مطبقة وحتى أمريكا طبقت الغرامات، وفكرة تطبيق الغرامات كانت لإلزام غير الملتزمين، وسنبدا بتوزيع اللقاحات على جميع الأطباء والهيئات المعاونة، نحن نضع الفئات الأولى وليس لدينا حصر لأعداد الأطباء ومصر قادرة على حماية مواطنيها من الوباء، ونحن نتابع اللقاحات الموجودة تحت التجربة، لحظة بلحظة ونتابع بدقة اللقاحات التي تؤؤخذ بجرعة واحدة وتوصياتنا اللقاحات التقليدية التي استخدمت في صناعة لقاحات أخرى، الشركة المصنعة أو دولة الصناعة أو المنشأ ليست الأساس، الأساس هو الفكرة العلمية التي أنشأ بها اللقاح إذا كانت الفكرة سليمة يكون اللقاح سليما يعطينى مناعة، أسماء الشركات تفرق مع المصريين وما يفرق معنا هو فكرة تصنيع اللقاح.