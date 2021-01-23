محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة وكيل وزارة التعليم بمسقط رأسه بدمياط (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء السبت، واجب العزاء لأسرة السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بمسقط رأسه بقرية العنانية بمحافظة دمياط والذي وافته المنية اليوم السبت.

وكان في إستقبال المحافظ اللواء محمد رأفت سكرتير عام محافظة دمياط، وسماح السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وعدد من قيادات التربية والتعليم الحاليين والسابقين.

وقدم المحافظ واجب العزاء لاسرة وكيل وزارة التربية والتعليم سائلا المولي عز وجل ان يتغمده برحمته، وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، مشيرا إلى أن المحافظة لن تنسي جهود المخلصين الذين افنوا حياتهم لخدمة العلم والنهوض بالعملية التعليمية لتخريج جيل من الشباب يرفع اسم مصر ويكون سببا في تقدمها في كافة المجالات.

محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لاسرة وكيل وزارة التربية والتعليم بمسقط رأسه بقرية العنانيه بمحافظة دمياط

محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لاسرة وكيل وزارة التربية والتعليم بمسقط رأسه بقرية العنانيه بمحافظة دمياط