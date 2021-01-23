شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولي: الزيادة السكنية تلتهم التنمية ويجب السيطرة عليها.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس تقليديا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن السيسي يقدم حلولًا غير تقليدية تساهم في تقدم الدولة.

وطالب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بضرورة السيطرة على الزيادة السكانية التي تلتهم التنمية التي تشهدها البلاد، فهناك أشخاص تنجب 7 أبناء ولا تهتم بأمرهم وتتركهم في الشارع.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.