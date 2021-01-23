شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: مصر تواجه زيادة سكانية مفرطة.. نحن أمام مصيبة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد نجم، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد مهم للاقتصاد المصري.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الزيادة السكانية تكشف عن مدى الخطر الذي يواجه الاقتصاد المصري جراء الزيادة السكانية، قائلا : «نحن أمام مصبية بسبب الزيادة السكانية».

وأضاف محمد نجم، الباحث والمحلل الاقتصادي أن الدولة تأخرت في قرار تنظيم النسل وتحديد الزيادة السكانية على مدار العقود الماضية.

وكشف الباحث والمحلل الاقتصادي، أننا أمام زياة سكنية مفرطة، التي تتجاوز قدرة الدولة على توفير المزيد من فرص العمل لتلبية احتياجات الزيادة السكانية.

وطالب محمد نجم، الباحث والمحلل الاقتصادي بالالتزام بسياسة الطفل الواحد بهدف السيطرة على الزيادة السكانية.