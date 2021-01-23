شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شؤون المجالس النيابية: الوزراء لا يتأخرون عن البرلمان وبمجرد إخطارهم يحضرون للمجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن مجلس النواب هو مجلس منتخب عن الشعب ويعبر عن الإرادة الشعبية، مشيرًا إلى أن جلسات الاستماع التي يتم إجرائها البرلمان مع رئيس الحكومة والوزراء هو أمر طبيعي باعتباره سلطة رقابة عليها.

وأضاف «فؤاد» في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج «مانشيت» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» اليوم السبت أن هذه الجلسات تأتي لاستعراض ما تم تنفيذه وفق جدول زمني محدد، موضحًا أن وزارة المجالس النيابية تمثل حلقة الوصل بين الحكومة ومجلس النواب.

وأشار إلى أن الوزراء لا يتأخرون وبمجرد إخطارهم يتم حضورهم إلى البرلمان وهناك تكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتقديم أقصى درجات التعاون مع المجلس، مبينًا أن مجلس الشيوخ لم ينعقد لعدم ظهور لائحة المجلس حتى الآن ومجلس النواب سيقرها قريبًا.