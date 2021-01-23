شكرا لقرائتكم خبر عن منها «الهارب» و«الصلاصل».. متحف «عواصم» يستقبل عددا من الألات الموسيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم السبت، اللمسات النهائية لمتحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيداً لافتتاحه الوشيك.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور على عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، وأعضاء اللجنة، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وخلال الجولة وجه العناني، بتعديل محتوى بعض اللوحات التعريفية الموجودة بالمتحف، كما وجه بتعديل أماكن عرض بعض القطع الأثرية، بما يعمل على إثراء العرض المتحفي، وجعله أكثر جذبا للزائر لتقديم جولة أثرية فريدة وأكثر تشويقا يشعر من خلالها بعظمة الحضارة المصرية العريقة.

وقال رئيس قطاع المتاحف، إن اليوم السبت، استقبل المتحف عددا من الآلات الموسيقية، من المتحف المصري بالتحرير، مثل الهارب والصلاصل والمسقفات، بإلاضافة إلى منبر خشبي ودكة مبلغ، من متحف الفن الإسلامي، وأطباق فاطمية من الخزف من متحف جاير آندرسون، وحنية مزينة بصليب وعناقيد من العنب والصدفة، من المتحف القبطي.