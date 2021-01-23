شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «صناعة تكنولوجيا المعلومات» يكشف تفاصيل برنامج المساندة التصديرية للشركات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهئية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، إن تقديم المساندة التصديرية عن العائدات المُحصلة من الصادرات خلال عامين متتاليين يأتي في إطار مساندة وتشجيع الشركات على زيادة صادراتها وكحافز من الهيئة للشركات المتوسطة والصغيرة لدعم وتحفيز النموالاقتصادي في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف «محفوظ»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الدورة الجديدة من البرنامج ستُمكن الهيئة من الحصول على مؤشرات وبيانات محدثة عن صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يسهم في تحسين وتطوير خطط الهيئة التنموية والتعرف على اتجاهات السوق وخلق فرص جديدة للنمو واختراق أسواق جديدة.

وتابع: «يجب على الشركات التي شاركت بالبرنامج خلال السنوات العشر السابقة أن تقوم بالتسجيل تحت بند برنامج المساندة التصديرية لصادرات تكنولوجيا المعلومات»، مشيرًا إلى عدم وجود حد أدنى أو أقصى لعائدات تصدير الشركة وحجمها وعدد الموظفين، وستكون جميع الشركات الموثوقة التي تستوفي معايير البرنامج مؤهلة للمشاركة في البرنامج.