شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: المدونون الأوكرانيون في ضيافة الأهرامات ومنطقة سقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة و الأثار، اليوم السبت ، أنه في إطار الزيارة التعريفية التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الفترة من 17 – 24 يناير الجاري لمجموعة من المدونين من دولة أوكرانيا ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قام هؤلاء المدونين على مدار اليوميين الماضيين بزيارة مدينة الأقصر ضمن رحلات اليوم الواحد، وذلك عقب انتهاء زيارتهم لمدينة الغردقة.

وقام المدونون خلال هذه الزيارة بجولة في معابد الكرنك وطريق الكباش ومعبد الدير البحري بالبر الغربي، بالإضافة إلى قيامهم برحلة نيلية استمتعوا خلالها بالجو المشمس الدافئ والطبيعة الخلابة لهذه المدينة الساحرة.

وفور عودتهم من مدينة الأقصر مساء أمس، توجهوا لاستكمال زيارتهم بمدينة القاهرة، حيث زاروا قلعة صلاح الدين الأيوبي، ومنطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة سقارة الأثرية، حيث كان يرافقهم السيد صبري فرج مدير منطقة آثار سقارة، وقاموا بجولة داخل هرم زوسر المدرج وزيارة السيرابيوم وبعض المقابر الأثرية بالمنطقة منها مقبرة نمتي مس، ومقبرة مايا.

وأعرب هؤلاء المدونون عن سعادتهم بزيارة مصر وأنها كانت زيارة ممتعة للغاية، مؤكدين على شعورهم بالأمان وثقتهم واطمئنانهم نحو جدية الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي تطبقها مصر في كافة المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق والتي شاهدوها على أرض الواقع خلال زيارتهم لمصر. وأشاروا إلى أنهم سيقومون بنقل تجربتهم السياحية في المقاصد السياحية المصرية المتنوعة الي أصدقائهم وعائلاتهم في أوكرانيا لتشجيعهم على زيارة مصر.

وحرص المدونون على التقاط العديد من الصور التذكارية في كافة الأماكن التي زاروها لتوثيق وتسجيل كافة فعاليات زيارتهم، وقاموا بنشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.

تأتي هذه الزيارة في إطار الترويج السياحي لمصر في الأسواق المصدرة للسياحة إليها ومن أبرزها السوق الأوكراني، وتعريف السائحين بالأنماط السياحية المختلفة في مصر ومنها دمج السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية.