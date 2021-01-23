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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالورود وشهادات التقدير، احتفلت إدارات الاسكندرية التعليمية، بعيد الشرطة الـ69 السبت، وهنأت قيادات وزارة الداخلية في المحافظة بعيدها.

وترأس علا سليمان خليل،مدير عام ادارة وسط التعليمية، وفدا تعليميا لتهنئة لقيادات قسمى شرطة العطارين ومحرم بك،وقدمت لهم الورود وشهادات تقديرية، وشكرهم على دورهم في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته باعتبارهم نموذج يحتذى به في الالتزام والانضباط.

وزار الوفد التعليمى قسم شرطة العطارين،وتم تكريم العميد خالد الشاذلى مأمور قسم العطارين،والمقدم محمد سعيد رئيس مباحث قسم العطارين، والعقيد أحمد فوزى،كما زار الوفد قسم شرطة محرم بك وتم تكريم العميد تامر النشار مأمور قسم محرم بك، والمقدم أمير المهندس رئيس مباحث قسم محرم بك، والنقيب عمر شكرى.

إلى ذلك هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، بمناسبة الاحتفالات بالعيد الـ69 للشرطة.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع رجال الشرطة البواسل وقادتها بمناسبة الاحتفال بعيدهم، مشيدا بالدور العظيم الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية،مؤكداً أن «عيد الشرطة» هو عيد للمصريين جميعاً.

بالورود وشهادات تقدير .. وفود "تعليم الإسكندرية" تهنئ الشرطة بعيدها الـ69 (صور)

بالورود وشهادات تقدير .. وفود "تعليم الإسكندرية" تهنئ الشرطة بعيدها الـ69 (صور)

بالورود وشهادات تقدير .. وفود "تعليم الإسكندرية" تهنئ الشرطة بعيدها الـ69 (صور)

بالورود وشهادات تقدير .. وفود "تعليم الإسكندرية" تهنئ الشرطة بعيدها الـ69 (صور)

بالورود وشهادات تقدير .. وفود "تعليم الإسكندرية" تهنئ الشرطة بعيدها الـ69 (صور)

بالورود وشهادات تقدير .. وفود "تعليم الإسكندرية" تهنئ الشرطة بعيدها الـ69 (صور)

بالورود وشهادات تقدير .. وفود "تعليم الإسكندرية" تهنئ الشرطة بعيدها الـ69 (صور)

بالورود وشهادات تقدير .. وفود "تعليم الإسكندرية" تهنئ الشرطة بعيدها الـ69 (صور)

بالورود وشهادات تقدير .. وفود "تعليم الإسكندرية" تهنئ الشرطة بعيدها الـ69 (صور)

بالورود وشهادات تقدير .. وفود "تعليم الإسكندرية" تهنئ الشرطة بعيدها الـ69 (صور)

بالورود وشهادات تقدير .. وفود "تعليم الإسكندرية" تهنئ الشرطة بعيدها الـ69 (صور)