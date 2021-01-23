شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ عن خطاب السيسي: يمتاز بالشفافية والمصارحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد يمتاز بالشفافية والمصارحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن السيسي تحدث اليوم عن كل ما يهم المواطن المصري، واستعرض خطط التنمية التي وضعتها الدولة، حتى تحدث تنمية تمس المواطن الذي يحتاج إلى هذه الخدمة.

وكشف النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد يوفر 10 آلاف فرصة عمل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تبني حضارة في الوقت الحالي على عدة محاور، من ضمنها تطوير القرى المصرية، وتطوير السكة الحديد، وإنشاء خط سكة حديد من مدينة السادس من أكتوبر حتى أسوان، في رحلة تستغرق 4 ساعات.