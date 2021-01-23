شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» يطالب محافظ الغربية بتنفيذ قرارات الإزالة وتشديد الرقابة على صيانة العقارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب صبري جاد أمين حزب المحافظين بمحافظة الغربية، المحافظ والقيادات التنفيذية بالغربية بتنفيذ قرارات الإزالة والرقابة على انشاء وصيانة العقارات وأكد جاد ان عدم وجود إحصائية واضحة بعدد العقارات الآيلة للسقوط أبرز أسباب انتشار ظاهرة انهيار العقارات بصورة مستمرة في الفترة الأخيرة.

وأكد جاد أن أسباب انهيار العقارات عديدة أبرزها عدم اتباع المعايير السليمة في عمليات الإنشاء سبب انهيار العقارات، فالمواطنين لا يلتزموا بالمواصفات الفنية للخرسانة، حيث من المفترض ألا تقل المدة اللازمة لترك الخرسانة بعد صب الطابق 28 يوم حتى تتماسك الخرسانة بصورة كبيرة وتكون قادرة على تحمل المبنى حتى وإن ظل مئات الأعوام، بالإضافة إلى غياب الصيانة الدورية للعقارات وراء تدهور المبانى وانهيارها.

وأكد جاد أن هناك جملة عادة ما يستخدمها موظفو الأحياء والمهندسين، وهى عبارة عن «العقار صادر له قرار إزالة، للإفلات من العقاب»، مؤكدا أن هذه العبارة رغم أنها كفيلة بتبرئة المهندس أو الموظف، إلا أنها نفسها دليل إدانته، لوضعه المحضر في الأدراج وعدم مطالبة الجهات الأمنية بتنفيذ القرار، مشيرا إلى أن قرار المخالفة والإزالة يجب أن يكون من 4 نسخ، نسخة يتم ارسالها لمركز الشرطة، وأخرى للنيابة، ونسخة يتم من خلالها إصدار قرار الإزالة، ويتم الاحتفاظ بالنسخة الرابعة، ولكن فساد المحليات يتمثل في تحرير محضر من نسخة واحدة ووضعه في الأدراج.

وشدد جاد على ضرورة عدم إصدار قرار إزالة للمبنى إلا بعد معاينة العقارات المجاورة وطبيعة التربة، مشيرا إلى أن مهندس الإدارة المحلية لا توجد لديه خبرة كافية لتقييم العقار الآيل للسقوط، مما يتطلب أن تتم معاينة العقار من قبل استشارى.و غياب دور اتحاد الشاغلين سبب عدم الصيانة الدورية

وتابع جاد :«إن غياب دور اتحاد الشاغلين في العقارات القديمة، وعدم وجود تشريع رادع السبب الرئيسى، وراء انهيار عقار منطقة ابو راضي بالمحلة».

وشهدت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، انهيار منزل مكون من 5 طوابق الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين .

