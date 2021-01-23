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الغرفة التجارية: مشروع الفيروز يسهم في توفير الأسماك بأسعار مناسبة.. فيديو

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد جعفر، رئيس شبعة الأسماك بالغرفة التجارية، وعضو مجلس النواب، إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد يسهم في توفير الأسماك بأسعار مناسبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن سعر البلطي يتراوح بين 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو وذلك في أسعار الجملة.


وأشار النائب أحمد جعفر، رئيس شبعة الأسماك بالغرفة التجارية، وعضو مجلس النواب إلى أن هناك فجوة بين ما تستهلكه مصر بنحو 25% من الأسماك.

وتابع رئيس شبعة الأسماك بالغرفة التجارية، وعضو مجلس النواب، أن الأسماك المصرية مطلوبة في الدول الأوروبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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