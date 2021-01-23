التحفظ على 2 طن خام بروبلين و360 جوال خام بلاستيك في 4 حملات تموينية بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت ادارة التجارة الداخلية في مديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، برئاسة أحمد عبدالحميد مدير الرقابة التجارية، بالاشتراك مع ادارة تموين العامرية 4 حملات ميدانية على المحلات التجارية أسفرت عن مخالفات بالجملة جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأسفرت الحملة الأولى عن تحرير محضر لمصنع يقوم بتصنيع المكانس والمساحات بدون ترخيص بمنطقة البتروكيماويات وتم التحفظ على ٨٠ شيكارة خام بروبلين وزن الجوال ٢٥ كجم باجمالى ٢٠٠٠ كجم، و٣٦٠ جوال خام بلاستيك كسر الوان وزن الجوال ٤٥ كجم، و٣٠ جوال سدايب مساحات وزن الجوال ٦٠ كجم، و٤٠٠ شريحة جلد الوان يستخدم لصناعة المساحات، و٢٥ جوال سدايب وزن الجوال ٤٥ كجم،و٦ ماكينات تستخدم في التصنيع.

وأسفرت الحملة الثانية عن تحرير محضر لمحل قطع غيار سيارات لحيازته قطع غيار سيارات مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٢٠ كتاوت تقوية، و٣٠ طقم تيل فرامل، و٥٠ لمبة فانوس كشاف، و١٠٠ مسمار عجل، و١٠ سيور موتور، وحررت الحملة الثالثة محضر لمحل بيع اطارات سيارات لحيازته اطارات مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٧ اطار سيارات ماركة وترفل تركى، و١٤ إطار سيارات ماركة جى تى اندونيسى، و٢٧ طار سيارات ماركة ليون تايلاندى، و٤ طار ماركة كومهو فيتنامي.

وحررت الحملة الرابعة، محضر لمحل لبيع اكسسوارات موبايلات مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٢٠ كابل USB، و١٢ شاحن و١٠ بطارية و١١ سماعة هاند فري، كما تم تحرير محضر لمحل ملابس جاهزة لقيامه بإقامة اوكازيون بدون تصريح ،وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

التحفظ على 2 طن خام بروبلين و360 جوال خام بلاستيك و6 ماكينات تصنيع وإطارات سيارات مجهولة المصدر فى 4 حملات تموينية بالإسكندرية (صور)

التحفظ على 2 طن خام بروبلين و360 جوال خام بلاستيك و6 ماكينات تصنيع وإطارات سيارات مجهولة المصدر فى 4 حملات تموينية بالإسكندرية (صور)

التحفظ على 2 طن خام بروبلين و360 جوال خام بلاستيك و6 ماكينات تصنيع وإطارات سيارات مجهولة المصدر فى 4 حملات تموينية بالإسكندرية (صور)

التحفظ على 2 طن خام بروبلين و360 جوال خام بلاستيك و6 ماكينات تصنيع وإطارات سيارات مجهولة المصدر فى 4 حملات تموينية بالإسكندرية (صور)

التحفظ على 2 طن خام بروبلين و360 جوال خام بلاستيك و6 ماكينات تصنيع وإطارات سيارات مجهولة المصدر فى 4 حملات تموينية بالإسكندرية (صور)

التحفظ على 2 طن خام بروبلين و360 جوال خام بلاستيك و6 ماكينات تصنيع وإطارات سيارات مجهولة المصدر فى 4 حملات تموينية بالإسكندرية (صور)

التحفظ على 2 طن خام بروبلين و360 جوال خام بلاستيك و6 ماكينات تصنيع وإطارات سيارات مجهولة المصدر فى 4 حملات تموينية بالإسكندرية (صور)