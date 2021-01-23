شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ١٠ محلات خالفت إجراءات مكافحة كورونا غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الاسكندرية، حملة مكبرة، اليوم السبت، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى العجمى، والمرور على المطاعم والمحال والمقاهي من طريق اسكندرية مطروح وحتى منطقة الهانوفيل.

شارك في الحملة ممثلين عن الطب البيطري، والصحة ،والقوي العاملة، والتموين، ورخص المحلات ،وحماية المستهلك، والمتابعة الميدانية، واشغال طريق، والازمات والكوارث، والرصد البيئي.

وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالإلتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.

وقال «جمعة» أن الحملة أسفرت عن غلق ١٠ محال لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية، وعدم التزامهم بوجود الشهادات الصحية والتراخيص البيئية، فيما تم تحرير ٣٠ مخالفة صحية وبيئية وتموينية.

يشار إلى أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شدد على عدم التهاون مع أي مخالف في اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»