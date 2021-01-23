شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ١٠ محلات خالفت إجراءات مكافحة كورونا غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الاسكندرية، حملة مكبرة، اليوم السبت، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى العجمى، والمرور على المطاعم والمحال والمقاهي من طريق اسكندرية مطروح وحتى منطقة الهانوفيل.
شارك في الحملة ممثلين عن الطب البيطري، والصحة ،والقوي العاملة، والتموين، ورخص المحلات ،وحماية المستهلك، والمتابعة الميدانية، واشغال طريق، والازمات والكوارث، والرصد البيئي.
وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالإلتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.
وقال «جمعة» أن الحملة أسفرت عن غلق ١٠ محال لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية، وعدم التزامهم بوجود الشهادات الصحية والتراخيص البيئية، فيما تم تحرير ٣٠ مخالفة صحية وبيئية وتموينية.
يشار إلى أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شدد على عدم التهاون مع أي مخالف في اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»
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