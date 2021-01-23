شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية الألسن بجامعة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد ، رئيس جامعة الفيوم أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (710) والمنعقدة اليوم السبت 23/1/2021 قد وافق على إنشاء كلية الألسن بجامعة الفيوم، واعتماد اللائحة الدراسية الخاصة بها.

هذا وقد صرح أن ذلك يأتي تلبية لرغبة مجلس جامعة الفيوم الموقر وأهالي المحافظة الكرام في إضافة كيان تعليمي جديد إلى منظومة جامعة الفيوم، يهتم بمجال اللغات والترجمة.

كما أوضح أن الكلية المقرر إنشاؤها بالجامعة تضم ثلاثة عشر قسمًا (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغات الشرقية، واللغة الفرنسية، واللغة الصينية، واللغة الإيطالية، واللغة الألمانية، واللغة الأسبانية، واللغة اليابانية، واللغة الكورية، واللغة العبرية، واللغة السلافية، واللغات الأفريقية) .

هذا ويتقدم مجلس جامعة الفيوم الموقر بكل الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه المستمر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات المصرية.