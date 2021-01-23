شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الإسكندرية» يعتمد الموافقة على إنشاء حي منتزه ثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ المدينة، على اعتماد توصيات لجنة التقسيم الإداري المشكلة بقرار المحافظ برئاسة السكرتير العام المساعد على إنشاء حي المنتزة ثالث،على أن يتم عرض ذلك على رئيس مجلس الوزراء لإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك.

وقال محافظ الإسكندرية، أن القرار يأتي لصالح المواطن السكندري لتخفيف الضغط على أحياء المنتزة أول وثان نظرا للكثافة السكانية العالية بتلك الأحياء،مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مبنى خدمات متكامل لحي المنتزة ثالث، ووجه بالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية لبدء الأعمال وسرعة التنفيذ.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ، جلسة المجلس التنفيذي لمناقشة أهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، وجاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.