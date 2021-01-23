شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن الذين يحصلون على لقاح كورونا لمن هم فوق سن 18 عاما مؤكدة أن الأطفال والحوامل لن يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد وكذلك الحوامل.

وتابع مصادر بوزارة الصحة والسكان أن لقاحات فيروس كورونا لا تعطى مناعة كاملة بنسبة 100%، ويتوقع من خلال الدراسات التى أجريت على الفيروس أن الأجسام المضادة تتواجد فى فترة من 6 إلى 9 أشهر.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعى وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة.

ونصحت وزارة الصحة والسكان كافة الفئات الأولى بالتطعيم الخاص بلقاح كورونا بالحصول علية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية