شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس عن دهشة العالم في تعامل مصر مع كورونا: الله لا يسلط علينا جنوده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الإلكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن العالم ينظر لمصر بسبب التعامل مع أزمة كورونا باندهاش، قائلا: "ماتندهشوش.. كلها جنود لله سبحانه وتعالى.. وربنا لا يسلط علينا جنوده".

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار: الرئيس السيسى: العالم ينظر لمصر باندهاش بسبب التعامل مع كورونا.. "ماتندهشوش.. كلها جنود لله"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العالم ينظر إلى مصر بسبب التعامل مع أزمة كورونا باندهاش، قائلا: "ماتندهشوش.. كلها جنود لله سبحانه وتعالى.. وربنا لا يسلط علينا جنوده".

الرئيس السيسي مشيدا بوزير الرى: "رجل أمين ومحترم وحريص على مياه مصر"

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، قائلا: " رجل أمين ومحترم وحريص على نقطة كل مياه فى مصر.. ويسعى إلى تعظيم الاستفادة من المياه وفق الموجود والمتاح".

الرئيس السيسي عن صورة لتطوير مراكز الألبان: والله خدت كل حاجة كده وبنطورها

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، صورة ترصد آليات تطوير مراكز تجميع الألبان قبل التطوير وبعده، قائلا: "ده واقع كان موجود.. ونحاول نغيره بالتعاون مع أصحاب هذه المراكز".

الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بقيمة 4 مليارات جنيه

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (570) متهم ، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 8 قطع سلاح أبيض).

الرئيس السيسي: من حق المصريين أن تكون كل احتياجاتهم بمواصفات عالمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تعمل على تطوير مراكز تجميع الألبان بحيث تكون مطابقة للمواصفات العالمية، قائلا: "من حق المصريين أن تكون كل حاجاتهم مطابقة للمواصفات العالمية".

هيئة الشراء الموحد تتعاقد على 20 مليون جرعة لقاح كورونا من شركة استرازينكا

كشف اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد أن الهيئة تعاقدت بناء على توجهات القيادة السياسية على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا الخاص بشركة استرازينكا.

مراحل وشروط تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. 25 رغبة و3 أيام لتعديل الرغبات

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رقم 10 لسنة 2021، بشأن نظام القبول الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة والأهلية فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى.

إخلاء سبيل أحمد الجنزورى المتهم على ذمة قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل أحمد الجنزورى منظم الحفلات الشهير على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت.