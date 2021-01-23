شكرا لقرائتكم خبر عن شجاعة مصرى بإيطاليا تنقذ سكان مبنى من حريق.. ووزيرة الهجرة تتواصل معه هاتفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشجاعة المواطن المصرى "على سيد صديق"، والمقيم فى إيطاليا، لما قام به من عمل بطولى لإخماد حريق كبير نشب بأحد المبانى فى ميلانو، موضحة أن شجاعته ساهمت فى إنقاذ عدد من الأرواح من موت محقق.

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع "على سيد صديق"، لتهنئته عقب تكريمه من جانب عمدة مدينة ميلانو والمجلس المحلى وعدد من الجمعيات، مؤكدة أن المصرى فى أى مكان معروف بشهامته ورجولته وحرصه على مساعدة المحتاجين، وهو ما دفع "علي" للمخاطرة بروحه دون تردد، لإنقاذ أرواح أبرياء ومنع انفجار مبنى سكنى ضخم فى ميلانو بإيطاليا.

وخلال الاتصال، قدم المواطن المصرى "على سيد صديق" الشكر والتقدير لوزيرة الهجرة لحرصها الدائم على التواصل مع المصريين بالخارج والاهتمام بشئونهم؛ وهو ما لمسه شخصيا.

وأضاف صديق، أنه فخور أنه مصرى، وأنه حريص كل الحرص عقب تكريمه عند إجراء أية أحاديث صحفية بأن يتم ذكر كلمة "المواطن المصري" قبل اسمه، معربًا عن سعادته لتواصل السفيرة نبيلة مكرم معه لتهنئته، مثنًا ما تقوم به من جهد لرعاية المصريين بالخارج.

كما أعرب عن سعادته بما يحدث على أرض مصر من تنمية، مشيرًا إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه نظرة ثاقبة لما يقوم به من مشروعات تنموية، والتى من شأنها إحداث طفرة غير مسبوقة للدولة المصرية، وخصوصًا القطار السريع.