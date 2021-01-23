شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يعلن قبول طلاب الثانوية العامة السودانية والليبية بالتنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المجلس الأعلى للجامعات على تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة العربية (السودانية - الليبية) للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فى العام الدراسى 2019 / 2020 والذين لم يتم تنسيقهم فى المواعيد المقررة والمعلنة نظرًا لظروف جائحة كورونا العالمية والتى أدت إلى تأجيل الامتحانات وتأجيل إصدار الشهادات الثانوية بهاتين الدولتين وذلك عن طريق مكتب التنسيق وفقًا للقواعد المقررة لقبول هذه الفئات للعام الجامعى 2020 / 2021، على أن يتم قيدهم بكليات الجامعات والمعاهد التى يتم ترشيحهم إليها وفقًا لقواعد القيد والتسجيل الواردة باللوائح الداخلية لهذه الكليات والمعاهد.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات فى بيان له منذ قليل، أن قبول شهاداتهم هذا العام هو على سبيل الاستثناء بمكتب التنسيق ويخضع قيدهم لهذا العام لضوابط اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

كما استعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذى لمراكز الاختبارات الإلكترونية.