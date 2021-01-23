شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية اليوم السبت، داخل مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة فى محافظة بورسعيد، حيث يعد المشروع من ضمن المشروعات الاقتصادية الأهم التى تستهدف الأمن الغذائى وسد العجز فى إنتاج الثروة السمكية وصولا من الاكتفاء إلى التصدير، وهنا نطرح سؤالا حول تأثير هذا المشروع على أسعار الأسماك مقارنة بمتوسط الاستهلاك السنوى فى السوق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد شهد افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة فى العديد من المجالات مثل الأمن الغذائى والإنتاج الحيوانى، فضلا عن مشروعات خاصة بإنتاج الجرانيت والرخام، عبر طريق "الفيديو كونفرنس".

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أكد أن مشروع الفيروز فى شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.