شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إتاحة بريد إلكترونى لقرابة 20 مليون طالب وكتب وامتحانات استرشادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم خطاباً للمديريات التعليمية بشأن إتاحة الوزارة منصة التعليم المصرى، موضحة أنها تتيح التعرف على المعلومات والأدوات اللازمة للعام الدراسى الجارى وتخدم كل من الطالب والمعلم وولى الأمر من حيث المنصات الإلكترونية وإتاحة جميع الكتب الإلكترونية والامتحانات الاسترشادية على بوابة التعليم الإلكترونى.

وشددت الوزارة على أنه إلحاقاً إلى الخطاب المرسل بتاريخ 16 يناير الجارى بشأن عدم نشر أى تطبيقات تتعلق بتجميع البيانات من الطلاب أو المعلمين أو المدارس وعدم نشر أى منصات تعليمية أو تدريبية أو إجراء اختبارات "أون لاين" إلا بعد التنسيق وموافقة قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات.

​​​​​​وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم إتاحة البريد الإلكتروني الموحد والذى يخدم أكثر من 20 مليون طالب من الصف الرابع الابتدائى حتى المرحلة الثانوية والدبلومات الفنية وجميع المعلمين.