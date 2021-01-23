شكرا لقرائتكم خبر عن حى الأزبكية يحرر 55 محضر عدم ارتداء كمامة وانتظار مخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ حى الأزبكية غرب القاهرة، حملة مكبرة برئاسة يحيى محمد الأدغم، رئيس حى الأزبكية، اليوم السبت، استهدفت شوارع " الجمهورية - كلوت بك - كامل صدقى - 26 يوليو - السبتية - الجلاء - حارة المقسى - ميدان رمسيس - امام محطة سكك حديد مصر - مطلع كوبرى الليمون )، أسفرت الحملة عن رفع جميع الاشغالات بالشوارع المذكورة، ورفع كفاءة النظافة بها، وتم مصادرة عدد من الشيش من المقاهى المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

كما تم تحرير 25 محضر عدم ارتداء كمامة، وتحرير 30 مخالفة مرورية للانتظار فى الممنوع وتم ايداع الأحراز بمخازن شرطة مرافق الحى وجارى المتابعة المستمرة .

تم تنفيذ الحملة بتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، باستمرار الحملات لإعادة الانضباط للشارع المصرى وازالة الاشغالات والمخالفات وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتعاون مع إدارة الاشغالات وفرع هيئة النظافة وشرطة مرافق الحى وشرطة مرور الازبكية.

وكان حى الأزبكية برئاسة اللواء يحيى محمد الأدغم، شن حملة لرفع وإزالة الاشغالات التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضارى وتسيير الحركة المرورية ولرفع كفاءة الشوارع، بمناطق السبتية وسوق السمك وأمام محطة السكة الحديد، كما تم ورفع السيارات المتروكة بمعاونة شرطة المرور، وقاد رئيس الحى حملة لرفع وازالة الاشغالات وتسيير الحركة المرورية بمناطق شارع زكي، وسوق التوفيقية، وشارع على الكسار، ومنطقة تطوير الالفي، لإعادة المظهر الحضارى والبيئي اللائق لشوارع ومناطق الحى وارجاع الشئ لأصله وإيداع الأحراز بمخازن شرطة مرافق بالحى.