شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يتفقد اللمسات النهائية لمتحف عواصم مصر تمهيدا لافتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد منذ قليل، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اللمسات النهائية لمتحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لافتتاحه.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور على عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفى، وأعضاء اللجنة، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وخلال الجولة وجه الدكتور العنانى بتعديل محتوى بعض اللوحات التعريفية الموجودة بالمتحف، كما وجه بتعديل أماكن عرض بعض القطع الأثرية بما يعمل على إثراء العرض المتحفى وجعله أكثر جذبا للزائر لتقديم جولة أثرية فريدة وأكثر تشويقا يشعر من خلالها بعظمة الحضارة المصرية العريقة.

وقال السيد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أنه اليوم استقبل المتحف عددا من الآلات الموسيقية من المتحف المصرى بالتحرير مثل الهارب والصلاصل والمسقفات، بالإضافة إلى منبر خشبى ودكة مبلغ من متحف الفن الإسلامى، وأطباق فاطمية من الخزف من متحف جاير آندرسون، وحنية مزينة بصليب وعناقيد من العنب والصدفة من المتحف القبطي.

جدير بالذكر أن متحف عواصم مصر يروى تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم هى منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، هذا بالإضافة إلى عرض مجموعة من المقتنيات المختلفة التى تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، وأدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

اما القسم الثانى من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصرى القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو التى تم اكتشافها عام 2018 بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى قاعة للمومياوات والتوابيت وفتارين تحتوى على الأوانى الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكى الطقوس الدينية فى مصر القديمة.

ويتضمن العرض المتحفى، استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث تم تزويد قاعات العرض بشاشات تعرض فيلم بانورامى تفاعلى "المالتى ميديا" لعرض التاريخ صوتا وصورة، وعرض توضيحى لشكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة، وطبيعة العمارة السكينة والمبانى الدينية بها وأشهر معالمها، لتضيف لمسة إبداعية جديدة، تجذب الزائرين.