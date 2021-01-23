شكرا لقرائتكم خبر عن "الثروة السمكية": المزارع المفتتحة اليوم تستهدف إنتاج 18 ألف طن من الأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الرئيس السيسي افتتح اليوم مشروعين مهمين في الثروة السمكية، الأول في شرق التفريعة وهو مشروع عملاق يفوق المشروعات التي أنجزت في الفقرات السابقة ومستهدف إنتاج 13 ألف طن من أسماك المياه المالحة، والثانى عبارة عن صيد حر في البحيرات ومنتظر أن تعطينا 5 آلاف طن من الأسماك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم: المشروع له ميزة لأنه قائم على المياه المالحة ومنتجها ذو صحة وجودة عالية وبالتالى سيكون انفتاح للسوق المصرى والجودة العالية تفتح التصدير للسوق الأوروبية والمشروع الثانى والذى تم افتتاحه عن طريق الفيديو كونفرانس وهو غرب بورسعيد للاستزراع الجمبرى على المياه المالحة وهو من المشاريع الجيدة ينتج 250 طن من الجمبرى، والمشروعان سيضيفان إضافة جيدة للإنتاج المصرى الإجمالى الذى بلغ 2 مليون طن و80 % منهم من الاستزراع السمكى.