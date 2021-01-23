شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة: مصر الأولى فى انتاج الأسماك إفريقيا وننقل خبراتنا لأشقائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن مشروع الاستزراع السمكى هو بعض من كل والكل هو اهتمام الدولة بالإنتاج الزراعى الحيوانى والنباتى، والسمكى وده بديل للإنتاج الحيوانى .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج الحياة اليةوم مع الإعلامية لبنى عسل: إننا نتوسع أفقيا ورأسيا، أفقيا من خلال المزارع الجديدة اما الرأسى فتطوير السلالات ودورات متكاملة ومكثفة ودخول سلالات جديدة ومصر مميزة جدا في انتاج المزارع البلطى والسمكى وإجمالى انتاجنا من الأسماك 2 مليون طن تقريبا يكفى 85 % من استهلاكنا للأسماك.

وأكد: نحن المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا في الإنتاج السمكى، وننقل خبراتنا إلى الدول الإفريقية ونقوم بعمل مزارع مشتركة مع هذه الدول وهناك مزرعة في إحدى الدول ننقل فيها التقنية الجديدة وصدرنا كميات كبيرة في الفترة الأخيرة، ونحن قادرون على تغطية احتياجاتنا من الأسماك التي نحتاجها على موائدنا مثل البلطى والبورى ونصدر منها والأسماك التي نستوردها خفيفة جدا وهذه لا تصلح تربيتها في ربيئتنا مثل الماكريل والسردين والرنجة.