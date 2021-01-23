شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار القاهرة يسير 45 رحلة جوية للسعودية لنقل أكثر من 5 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الجوى، اليوم السبت، 45 رحلة جوية سفر ووصول إلى المملكة العربية السعودية لنقل 5100 راكب.

وقال مصادر بالمطار إن اليوم السبت شهد على مدار 24 ساعة سفر 21 رحلة للعديد من شركات الطيران إلى وجهات متعددة بالمملكة العربية السعودية تقل على متنها 3413 راكبا، فى حين يُستقبل المطار 24 رحلة وصول قادمة من جهات عديدة بالسعودية تنقل على متنها مايقارب 1687 راكبا.

وأضافت المصادر أن الجهات منها الرياض جدة المدينة القسيم حائل الدمام وغيرها من الوجهات المختلفة.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.